'Google Translate' aşkı kötü bitti! "Çaresiz kaldım ne yapacağımı bilmiyorum"





'NEDEN GİTTİ ANLAMADIM, HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADIM'



Düğünden 4 ay sonra ilk evliliğinden oğlunun kaza yaptığını, memleketine gidip gelmek istediğini söyleyen ancak bir daha dönmeyen Mawati'nin yaklaşık 5 bin lira tutan yolculuk masraflarını arkadaşından borç alarak karşıladığını da belirten Ahmet Kara, şunları söyledi: