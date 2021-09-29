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Giriş Tarihi: 29.9.2021 11:18

Hamile yaban keçisini domuz kurşunuyla öldürdüler!

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Hamile yaban keçisini domuz kurşunuyla öldürdüler!

Hamile yaban keçisi su içmeye geldiği dere yatağında mavzer kullanarak domuz kurşunu ile öldürüldü.

Antalya'nın Gazipaşa İlçesi'nde avlanma yasağı listesinde bulunan hamile yaban keçisi domuz kurşunu ile vurularak öldürüldü.

Olay, Gazipaşa İlçesi Çığlık Köyü Sarıalan Yaylası Humeyin Mevkiinde yaşandı. Bölgedeki köylüler dere yatağına su içmeye gelen hamile yavru dağ keçisini yerde hareketsiz bir şekilde yattığını fark etti. Görevliler ve köylüler tarafından kontrol edilen yaban keçisinin telef olduğu belirlendi.

"DOMUZ KURŞUNU İLE VURULMUŞ"

Görevliler yaban keçisinin mavzer ile domuz kurşunu olarak tabir edilen bilye büyüklüğünde saçma ile vurulduğunu belirledi. Bunu yapanın insan olamayacağını belirten vatandaşlar, "Bu yavru keçi hamile. Karnında yavrusu var. Susuz kaldığı için su içmeye gelmiş. Burada vurulmuş. Bunu yapan insan olamaz. Bölge denetlensin. Geceleri far avından geçilmiyor. Dağda canlı bırakmadılar" diyerek tepki gösterdi.

Yetkililer yaban keçisinin avlanma cezasının 60 bin liradan başladığını bildirdi.

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Hamile yaban keçisini domuz kurşunuyla öldürdüler!
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