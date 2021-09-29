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Giriş Tarihi: 29.9.2021 11:17

Hap basma makineleriyle yakalandılar! Tam 123 bin adet...

EMİR SOMER EMİR SOMER
Hap basma makineleriyle yakalandılar! Tam 123 bin adet...

İstanbul Narkotik Masası Polisleri; iki farklı operasyonda 123 bin uyuşturucu hap, 52 kilo 500 gram Esrar maddesi ve uyuşturucu hap basma makinesi ele geçirdi.

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; uyuşturucu satıcılarına Esenyurt ve Eyüp Sultan İlçeleri'nde peş peşe seri operasyon düzenledi. 6 şüpheli yakalandı.

123 bin uyuşturucu hap, 52 kilo 500 gram Esrar maddesi, 4 kilogram Kokain maddesi, 3 hassas terazi, pompalı tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, 10 mermi ve uyuşturucu hap basma makinesi ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve diğer suç unsurları İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. Operasyon anları ise polis kameralarına yansıdı.

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Hap basma makineleriyle yakalandılar! Tam 123 bin adet...
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