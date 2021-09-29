İçişleri Bakanı Soylu’dan önemli açıklamalar! Kastamonu, Sinop ve Bartın’da esnafın yaraları sarıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, Kastamonu
, Sinop
ve Bartın
'da yaşanan sel felaketi sonrasında yaraların sarılmaya devam ettiğini aktardı. Bakan Soylu, "2 bine yakın aracın maliyetlerini yüzde 75'i karşılanarak tamamladı. Yaklaşık bin 500 üzerindeki iş yeri sahibinin hasarları tespit edilerek maliyetlerini kendileri ile görüşerek yüzde yüzünü tamamlamış olduk. Kiminin 4 milyon, kimin 3 milyon, kiminin 350 bin lira kiminin 50 bin liralık hasarlarının tamamımı karşıladık. Aynı şekilde ev eşyalarının tamamı karışlayarak bitirdik" dedi.