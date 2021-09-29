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Giriş Tarihi: 29.9.2021

İşlettiği markette vurdular

İşlettiği markette vurdular
ŞANLIURFA'NIN Viranşehir ilçesinde işlettiği markette kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğrayan Haşim Mustafa Türk (58), hayatını kaybetti. Olay, önceki gece Urfa Caddesi'nde meydana geldi. Haşim Mustafa Türk, işlettiği markete gelen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, başından vurulan Türk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. DHA
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İşlettiği markette vurdular
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