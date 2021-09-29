İstanbul Valiliğinin desteğiyle 13 Roman çiftin nikahı kıyıldı

İstanbul Şişli'de yaşayan nikahsız Roman vatandaşlar için İstanbul Valiliği ve Şişli Kaymakamlığı işbirliği ile toplu nikah töreni düzenlendi. 13 Roman vatandaşın çocukları ve torunları ile geldiği toplu nikah töreni Şişli Belediyesi Maçka Evlendirme Dairesinde gerçekleştirildi. Törende çiftlerin nikahını Şişli Belediye Başkan Vekili Çetin Keçeli kıydı. Vali Ali Yerlikaya ile Şişli Keymakamı Ali Fuat Türkel çiftlerin nikah şahitliğini yaptı.

Çiftlerin nikah şahitliğini yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, törendeki konuşmasında çiftlerin bazılarının 30 yıl, bazılarının ise yedi ay sonra resmi nikah akitlerinin yapıldığını ve aile cüzdanına kavuştuğunu söyledi.



İstanbul'da 26 ilçede kaymakamların ve oradaki kurumların Roman koordinatörleri olduğunu anlatan Yerlikaya, "Söylemek istediğimiz şey şu, biz Roman kardeşlerimizle Ümraniye ilçemizde nisan ayında 12 çiftimizin nikah akitlerine şahitlik yaptık. Ümraniye Belediyemiz, Kaymakamımız, oradaki koordinatörlerimiz mükemmel bir iş başardı. Onların evlilik cüzdanlarının, resmi nikah akitlerinin sevincini yaşamış olduk. Şişli'de 13 çift ile beraberiz. Buradan da inşallah yakın zamanda Üsküdar'a gideceğiz. Üsküdar'da 11 çiftimizin evliliklerine şahitlik edeceğiz. Çok mutluyuz. Sizlerle bir arada olmaktan gerçekten büyük mutluluk duyuyorum. Hayatın en önemli dönüm noktalarından birisi evliliktir. Anne ve babaların, çocuklarını, "mürüvvetlerini görelim" dualarıyla hayata hazırlanırlar. İmzaların atılmasında biraz ihmal olmuş. Bugün birilerini suçlama günü değil. Bugün birbirimizi kutlama, birbirimizin sevincini paylaşma, tebrik etme ve dilimizden, gönlümüzden gelen en güzel söylemleri ifade etme günüdür. Biz de onu yapıyoruz. Dolayısıyla 13 çiftimize tekrar mutluluklar diliyorum. İlk günkü gibi sevgileri kalplerinde hep çağlasın, artsın eksilmesin. Evlatları, devletimize, vatanımıza, milletimize, tüm insanlığa hayırlı, hizmetkar evlatlar olsun diye dua ediyorum. Allah'a emanet olun, mutluluklar sizin olsun diyorum" dedi.

Nikaha torunu ile birlikte gelen en yaşlı çiftlerden Yıldıray ile Emine Kocayemiş çifti bir oğlu ile bir torunu olduğunu yıllar sonra nikah imzasını atmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.



Nikahına birisi iki yaşında diğeri bir haftalık bebeği ile katılan Eren ile Başak Ayvacıoğlu çifti evliliklerini resmiyete dökmenin mutluluğunu yaşadıklarını İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile Kaymakam Ali Fuat Türkel'e teşekkür ettiğini söyledi.