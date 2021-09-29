İstanbul’da taksi denetimi: Ekipler affetmedi!

"RUHSAT KAYDI YOK DİYE ARAÇ MI BAĞLANIR?"



Taksi sürücüsü Tuncay Ağca, "Hırsızlık mı yaptım da bu aracı bağlıyorsunuz? Ruhsat kaydı yok diye araç mı bağlanır? Benim sicilime girip baksınlar trafik cezam bile yok. Yolcu taşıma kartım ve gerekli belgelerim var. Sadece diğer aracımız arızalı olduğu için tamire gitti. Ben de boş durmamak için bu araçla 2 saatliğine işe çıktım. Suçumuz buysa eğer kanunun kestiği parmak acımaz" dedi.