Jandarma cep telefonu kaçakçılığına ’Dur’ dedi

Hassa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ardıçlı mahallesinde ikamet eden M.A.D. isimli şahsın kendisine ait kırtasiyede gümrük kaçağı cep telefonu ve aksesuarlarını sattığı ihbarını aldı. Alınan ihbar üzerine harekete geçen Jandarma, söz konusu adrese ve Kırtasiyeye yaptığı operasyon da yurt dışından ülkemize illegal yollarla sokulduğu belirlenen 23 adet gümrük kaçağı cep telefonu ve bin 775 adet gümrük kaçağı cep telefonu aksesuarı ele geçirildi. Olayla ilgili evin ve işyerini sahibi M.A.D. göz altına alındı.