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Giriş Tarihi: 29.9.2021 12:47

Jandarma cep telefonu kaçakçılığına 'Dur' dedi

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Jandarma cep telefonu kaçakçılığına ’Dur’ dedi

Hatay’da gümrük kaçağı 23 telefonla birlikte bin 775 adet gümrük kaçağı telefon aksesuarı ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Hassa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ardıçlı mahallesinde ikamet eden M.A.D. isimli şahsın kendisine ait kırtasiyede gümrük kaçağı cep telefonu ve aksesuarlarını sattığı ihbarını aldı. Alınan ihbar üzerine harekete geçen Jandarma, söz konusu adrese ve Kırtasiyeye yaptığı operasyon da yurt dışından ülkemize illegal yollarla sokulduğu belirlenen 23 adet gümrük kaçağı cep telefonu ve bin 775 adet gümrük kaçağı cep telefonu aksesuarı ele geçirildi. Olayla ilgili evin ve işyerini sahibi M.A.D. göz altına alındı.

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Jandarma cep telefonu kaçakçılığına 'Dur' dedi
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