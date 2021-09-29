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Giriş Tarihi: 29.9.2021 12:13

Kazadan 16 gün sonra hayatını kaybetti

ABBAS ÇAKAR
Kazadan 16 gün sonra hayatını kaybetti

Kocaeli Kartepe İlçesinde oturan ve 16 gün önce karşıdan karşıya geçmek istediği esnada bir otomobilin kendisine çarpması sonucu ağır yaralanan Metin Uzundurukan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kocaeli Kartepe İlçesi Maşukiye mevkiisinde oturan Metin Uzundurukan (48), çalışmış olduğu restaurant kafeden 1 haftalık izin aldı. İzin bitimi iş başı yapmak amacıyla sabah işe gitmek için yola çıkan Uzundurukan, yolu karşıdan karşıya geçmek isterken bir otomobilin kendisine çarpması sonucu ağır yaralandı. 16 günden bu yana tedavi gören Uzundurukan, sabah saatlerinde fenalaşarak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ederken kazada hayatını kaybeden Uzundurukan'ın Maşukiyede toprağa verileceği öğrenildi.

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Kazadan 16 gün sonra hayatını kaybetti
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