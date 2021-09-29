Komandolara afet ve yangın eğitimi

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde, kısa bir süre önce kurulan Jandarma Asayiş Komando Bölüğünde görevli 54 rütbeli personele, olası afetlerde görev yapmak üzere arama kurtarma, çadır kurma ve yangınla müdahale eğitimleri verildi.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından, ülke çapında ki terörle mücadele ve toplumsal olaylar konusunda daha etkili olabilmek, vatandaşın can ve mal güvenliğini korumak amacıyla, doğu illerinde olduğu gibi batı illerinde de Jandarma Asayiş Komando Bölükleri kuruluyor. Bu kapsamda çalışmalarını tamamlayan Kocaeli'nde de İl Jandarma komutanlığı bünyesinde kısa bir süre önce Jandarma Asayiş Komando Bölüğü kuruldu.

İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk alanlarında asayiş, terör, kaçakçılık olayları ile yol ve ormanlık bölgelerin kontrolünü sağlayan bölüğe ayrıca olası afetlerde görev yapmak üzere Kocaeli İl AFAD Müdürlüğü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından 2 gün süren arama kurtarma, çadır kurma ve yangınlara müdahale eğitimi verildi.