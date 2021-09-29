‘Kopan iple yengemi de boğdum’

Kayseri
'de cezaevinden yeni çıkan ağabeyi Mehmet Turhan
ve yengesi Firdevs Öztürk
'ü boğup tandıra gömen Yusuf Turhan
'ın (52), tutuklu yargılandığı 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşmadaki ifadesi kan dondurdu. Öldürülen çiftin, zanlı amcasıyla aynı ismi taşıyan 19 yaşındaki oğulları Yusuf Turhan'ın atv
'de yayınlanan "Müge Anlı
ile Tatlı Sert Programı"na çıkmasıyla aydınlatılan çifte cinayetin faili, duruşmada ilk kez yaptığı savunmasında, "Cinayetten 17 yıl hapis yatan ağabeyim, cezaevinden çıktıktan sonra benden mal isteyip, 'Gerekirse sizi de öldürür, bir 17 yıl da öyle yatarım' diye tehdit ediyordu. Eve çay içmeye davet ettim.
Otururken elindeki iple beni boğmak istedi. Ben de ipi elinden alıp boğazını sıktım. İp kopunca yere düştü. Odaya giren yengem bana vurmaya başlayınca, ipin kopan diğer yarısı ile de onu boğdum. Olay sırasında eşim ve oğlum odada değillerdi. Daha sonra içeri giren oğlum 'Baba sen ne yaptın, teslim ol' dedi. Önce, çarşıya gidip torba aldım. Oğlumla birlikte ağabeyimi ve yengemi torbaya koyduk. Bağ evine götürüp, tandıra gömdük. Üzerlerine de beton döktük. Öldürmek gibi bir niyetim yoktu. Ağabeyim beni öldürmek isteyince bir anda kendimi kaybettim. Kardeş katili olarak yargılanmak zoruma gidiyor" dedi. Ev hapsinde olan eşi Nejla Turhan
ise "Ben o anda orada yoktum. Eşim, daha önce oğlumuz Bedirhan'ı bıçakladı. 10 dikiş atıldı. Polise de gitmedik" diye konuştu.
'SENİ BEN GÖTÜRÜRÜM' DEDİ
Duruşmanın ardından açıklama yapan, öldürülen çiftin çocukları Yusuf Turhan ise şunları söyledi: "Amcam, olay sırasında oğlu ve eşinin odada olmadığını söyleyerek onları kurtarmaya, olayı nefsi müdafaa gibi göstermeye çalışıyor. Bunları kabul etmiyorum. Ben Müge Anlı'nın programına katılmak için giderken yengem ve kuzenim Bedirhan, beni engellemek için ellerinden geleni yaptı. Hatta kuzenim, 'Sen otobüsle gidecek adam mısın? Ben seni arabayla götürüm' dedi. Asıl niyetleri, Müge Anlı'ya gitmeseydim, beni de ortadan kaldırmaktı."