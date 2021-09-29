Makaron üretim tesisi sahibi: Test üretimi yapıyorduk

Adana'da Cumhuriyet tarihinde bugüne kadar tek seferde ele geçirilen; 263 milyon 400 bin adet kaçak makaronun üretildiği iddia edilen fabrikanın sahibi İ.K., suçlamaları kabul etmeyerek kendisini; "Test üretimi yapıyorduk" diye savundu. Gözaltına alınan 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
30 MİLYON LİRA
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, merkez ilçe Seyhan'da yer alan Sarıhamzalı Mahallesi'nde kaçak bir makaron üretim fabrikasını açığa çıkarttı. Söz konusu adrese şok bir baskın düzenlendi; fabrika ve buna ait depolarda yapılan aramalardaysa gümrük değeri 30 milyon lira olan tam 263 milyon 400 bin adet kaçak makaron ele geçirildi.
SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ
Olayla ilgili olarak fabrika sahibi İ.K. (38) ile kaçak makaronların muhafaza edildiği depo işletmecisi S.S. (41) gözaltına alındı. Üretim izni için Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı'na (TPDK) başvurduklarını anlatan İ.K., suçlamaları kabul etmeyerek "Fabrikada test üretimi yapıyorduk" savunmasını yaptı. Ancak polisin fabrika ve depoda ele geçirdiği makaronlar ve bunların konulduğu kutularda herhangi bir bandrol ya da işletme ismi olmaması dikkat çekti.
ADLİ KONTROLLE SERBEST
Depo sahibi S.S. ise, "Depoyu yaklaşık bir yıl önce kiralamıştım. Polisin bulduğu makaronları da tanımadığım Suriyeli birisinden satmak için aldım" itirafında bulundu. Adliyeye sevk edilen İ.K. ve S.S., nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan, söz konusu operasyonda ele geçirilen 263 bin 400 bin adet makaronun da Cumhuriyet tarihinde bugüne kadar tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olduğu bildirildi.