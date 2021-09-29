Makaron üretim tesisi sahibi: Test üretimi yapıyorduk

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Olayla ilgili olarak fabrika sahibi İ.K. (38) ile kaçak makaronların muhafaza edildiği depo işletmecisi S.S. (41) gözaltına alındı. Üretim izni için Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı'na (TPDK) başvurduklarını anlatan İ.K., suçlamaları kabul etmeyerek "Fabrikada test üretimi yapıyorduk" savunmasını yaptı. Ancak polisin fabrika ve depoda ele geçirdiği makaronlar ve bunların konulduğu kutularda herhangi bir bandrol ya da işletme ismi olmaması dikkat çekti.