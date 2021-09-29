Mercedes Kadi̇r’in ağabeyi̇ de vefat etti̇

Malatya'da 7'den 70'e herkesin sevgisini kazanan Mercedes Kadir lakaplı merhum Fatih Kaydı'nın ağabeyi Mehmet Kaydı vefat etti. Anne Sıddı Zeynep Kaydı, kendisi hayatta iken 4 evladını toprağa vermenin üzüntüsünü yaşadığını söyledi.

Şeker koması teşhisiyle Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan evli ve 3 çocuk babası Mehmet Kaydı (58), tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Tecde Mahallesi Muhtarı Ali Yiğit SABAH'a yaptığı açıklamada, Mehmet Kaydı'nın uzun süredir tedavi gördüğünü belirterek, "Mahallemizin sevilen insanıydı, şeker komasında kaybettik. Geriye iki çocuğu kaldı. Hayatını kaybetmesinden dolayı mahalleli olarak üzüntü içerisindeyiz" diye konuştu.

7'den 70'e yetmişe herkesin sevgisini kazanan Mercedes Kadir lakaplı Fatih Kaydı (36), 18 Nisan 2020 tarihinde KOAH nedeniyle vefat etmişti.