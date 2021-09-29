Mersin’de korkunç olay! Bıçakladığı şahsın kanlar içinde kaçtığını görünce tabancayla vurup öldürdü

ÖNCE BIÇAKLADI, KAÇINCA ATEŞ ETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine K.B., yanındaki bıçakla Ali Mülayim'i yaraladı. K.B., bu kez de belindeki tabancayı çıkartıp, kanlar içinde kaçmaya çalışan Mülayim'e ateş açtı. Mülayim, bıçak darbesi ve vücuduna isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yığılırken, K.B. ise kaçtı.