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Giriş Tarihi: 30.9.2021 00:19 Son Güncelleme: 30.9.2021 00:28

Mersin'de korkunç olay! Bıçakladığı şahsın kanlar içinde kaçtığını görünce tabancayla vurup öldürdü

DHA
Mersin’de korkunç olay! Bıçakladığı şahsın kanlar içinde kaçtığını görünce tabancayla vurup öldürdü

Mersin'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. K.B. isimli şahıs bıçakla yaraladığı Ali Mülayim'in kanlar içinde kaçtığını gördü. Bunun üzerine yanındaki silahı çıkaran K.B., Mülayim'e ateş etti. Yaralı halde kaçmaya çalışan şahıs kurşunların hedefi oldu ve hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan K.B.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Gazipaşa Mahallesi 1967 Sokak'ta meydana geldi. K.B. ile Ali Mülayim arasında henüz bilinmeyen nedenle sokak ortasında tartışma çıktı.

ÖNCE BIÇAKLADI, KAÇINCA ATEŞ ETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine K.B., yanındaki bıçakla Ali Mülayim'i yaraladı. K.B., bu kez de belindeki tabancayı çıkartıp, kanlar içinde kaçmaya çalışan Mülayim'e ateş açtı. Mülayim, bıçak darbesi ve vücuduna isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yığılırken, K.B. ise kaçtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Mülayim'i görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Mülayim, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

KAÇAN ŞAHIS ARANIYOR

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, cinayet şüphelisi K.B.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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Mersin'de korkunç olay! Bıçakladığı şahsın kanlar içinde kaçtığını görünce tabancayla vurup öldürdü
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