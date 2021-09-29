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Giriş Tarihi: 29.9.2021 19:22 Son Güncelleme: 29.9.2021 19:31

Mimarlar Odası'ndan skandal hareket! PKK'nın kanalı Jin TV'ye habercilik ödülü verildi

Mimarlar Odası’ndan skandal hareket! PKK’nın kanalı Jin TV’ye habercilik ödülü verildi

Mimarlar Odası 'Basın Ödülleri'nin altıncısını düzenledi. Bu sene düzenlenen organizasyona damga vuran olay ise terör örgütü PKK'nın televizyon kanalına ödül verilmesi oldu. Oda, PKK'nın yayın organı olan Jin TV'ye 'Uluslararası Televizyon Haberciliği' alanında ödül verirken, bu durum eleştirilerin hedefi oldu.

Mimarlar Odası ilk organizasyonun ardından düzenli hale getirdiği 'Basın Ödülleri'nin altıncısını yaptı. Oda'nın yaptığı ödül törenine damga vuran olay ise PKK'nın yayın organının da ödüllendirilmesi oldu.

TERÖRÜ ÖDÜLLENDİRDİ

Mimarlar Odası'nın Mimar Emre Madran anısına bu yıl altıncısını düzenlediği "Koruma Alanında Emre Madran Basın Ödülleri"nde, terör örgütü PKK'nın yayın organı olan Jin TV, uluslararası basın dalında ödüllendirildi.

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Mimarlar Odası'ndan skandal hareket! PKK'nın kanalı Jin TV'ye habercilik ödülü verildi
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