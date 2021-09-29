Mimarlar Odası’ndan skandal hareket! PKK’nın kanalı Jin TV’ye habercilik ödülü verildi

Mimarlar Odası ilk organizasyonun ardından düzenli hale getirdiği 'Basın Ödülleri'nin altıncısını yaptı. Oda'nın yaptığı ödül törenine damga vuran olay ise PKK'nın yayın organının da ödüllendirilmesi oldu.
TERÖRÜ ÖDÜLLENDİRDİ
Mimarlar Odası'nın Mimar Emre Madran anısına bu yıl altıncısını düzenlediği "Koruma Alanında Emre Madran Basın Ödülleri"nde, terör örgütü PKK'nın yayın organı olan Jin TV, uluslararası basın dalında ödüllendirildi.Mimarlar Odası değil iftira odası Mimarlar Odası’nda 3 kaçak birarada