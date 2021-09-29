MSB: İKA’lar Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda kullanılmaya başlanıyor



Paylaşılan görselde; İKA'ların birliklere sevk edildiği, sistem ile personel zayiatının azaltılması, tehlikeli bölgelerde keşif ve gözetleme yapılması, düşman ateşi altında riskli görevlerin daha kolay yapılmasının hedeflendiği belirtildi. İKA'ların ayrıca keşif ve gözetleme yapabildiği, yüksek engelleri aştığı, merdiven tırmandığı, sudan geçebildiği ve uzaktan kumandalı olduğu aktarıldı.