Muğla’da panik anları: Denizde kayboldu karada bulundu!

4 SAAT DENİZDE KALMIŞ



Yaklaşık 5 saat süren arama çalışmaları, kayıp Mustafa Topuz'un, kaybolduğu sahile yaklaşık 3 kilometre mesafede yolda yürürken polis ekiplerince bulunması ile sona erdi. Topuz, ekip otosu ile otele getirilince kuzeni ve ailesi sevince boğuldu. Yaşadığı korku dolu anların büyük bir sakinlik içinde anlatan Mustafa Topuz, yaklaşık 3 mil yüzerek Fener Adası'na gittiğini, dönüşte ise rüzgar ve akıntı nedeniyle otel iskelesine dönemeyince, 3 kilometre mesafede karaya çıktığını söyledi. Yolda yürürken polis ile karşılaştığını belirten Topuz, 4 saate yakın denizde kaldığını anlattı.