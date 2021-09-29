Önce sokak ortasında darp ettiler sonra kaçırdılar

Adana'da 34 yaşındaki Bilal D., ortağının 50 bin liralık borcu nedeniyle şafak vakti kendisini görüşmeye çağıran Musa B. ve Mehmet Emin E. tarafından, önce sokak ortasında öldüresiye dövüldü; ardından da zorla taksiye bindirilerek kaçırıldı. O anlar, bölgedeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Zanlılar, Bilal D.'nin eşini arayıp, 50 bin lira fidye istedi. Genç kadın, soluğu poliste aldı. Bilal D.'nin cep telefonunun izini süren polis, rehin tutulduğu adrese şok bir baskın düzenleyip onu kurtardı; Musa B. ve Mehmet Emin E. de tutuklandı.

SOKAK ORTASINDA DAYAK

Olay, 26 Eylül'de merkez ilçe Çukurova'ya bağlı Belediyeevleri Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre; Musa B. (31), Mehmet Emin E. (30) ile Serhat A. (21), araç alım-satımı nedeniyle alacaklı oldukları Hulusi K.'yı bulamayınca ortağı Bilal D.'yi yanlarına çağırdı. Taraflar şafak vakti bir araya geldi, ancak aralarındaki sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü; Musa B. ve Mehmet Emin E., Bilal D.'yi sokak ortasında döverek darp etti. Tüm bu yaşananlar da güvenlik kameralarına yansıdı.

EŞİNİ ARAYARAK FİDYE İSTEDİLER

Sokak ortasında dakikalarca darp edilip dövülen Bilal D., sonrasında zorla taksiye bindirilip kaçırıldı. Şüpheliler, daha sonra Bilal D.'nin eşi Elmas D.'yi arayıp, "Kocan elimizde ve bize borcu var. Eğer 50 bin lira nakit para ya da altın getirmezsen sonu hiç iyi olmaz" diye tehdit etti. Korkuya kapılan genç kadın, daha sonra Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekiplerinden yardım istedi.

NAMUS MESELESİ

Bilal D.'nin cep telefonunun izini süren polis, mağdur ve onu kaçıranların Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir evde olduğunu tespit ederek söz konusu adrese şok bir baskın düzenledi. Bilal D. kurtarılırken, Musa B., Mehmet Emin E. ve Serhat A. da gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda da bir adet ruhsatsız tabanca ve buna ait dolu şarjör ele geçirildi. Zanlılar, emniyetteki sorgularında olayın bir namus meselesi olduğunu öne sürdü. Musa B. ve Mehmet Emin E. tutuklandı; Serhat A. da 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı.