Orman yangınları masaya yatırılacak! OGM, yangınlarla ilgili anket çalışması başlattı

2021 yılında dünya genelinde ve Türkiye'de meydana gelen orman yangınları, gelişmiş yangınla mücadele yöntemlerine rağmen bir önceki yıllara göre daha fazla alanı etkiledi ve yangınların kontrolü daha zor oldu. Önümüzdeki yıllarda, benzer durumlarla karşılaşmamak için Orman Genel Müdürlüğü orman yangınlarının bütün yönleriyle, İklim Değişikliği Sürecinde Orman Yangınları Çalıştayında da ele alacak.

300 UZMAN BİR ARAYA GELİYOR

Kamu kurum ve kuruluşlarından uzmanların, akademisyenlerin ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle beraber yaklaşık 300 uzmanın katılacağı çalıştayda, "Yangın öncesi, yangın süresince, yangın sonrası, orman yangınlarında iletişim ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, orman yangınları ile mücadelede teknolojik gelişmeler ve inovatif yaklaşımlar ve Akdeniz ülkeleri yangın birliğinin kurulması" ile ilgili gündem maddeleri üzerinde değerlendirmelerde bulunulacak.

25 SORULUK ANKET

Orman Genel Müdürlüğü, orman yangınlarına yönelik anket çalışması da başlattı. Anketin sonuçları, 13-15 Ekim tarihlerinde yapılacak çalıştayda değerlendirilecek. Ankette, 25 soru yer alıyor. Sorulardan bazıları şöyle:

-"Orman yangınlarını önleyici faaliyetlerden sizce hangisi daha önemlidir" sorusunda 'eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri', 'yenilikçi teknolojiler', 'kurumlararası işbirliği', 'mevcut hava, kara ve personel gücünün artırılması' cevap seçenekleri bulunuyor.

-"Orman yangını sezonunda ormanlara giriş-çıkışın yasaklanmasını doğru buluyor musunuz?" sorusuna 'evet', 'kısmen', 'hayır', 'bir fikrim yok' şıkları yer alıyor.

-"İklim değişikliği ve küresel ısınmanın orman yangınları üzerinde etkisi olduğunu düşünüyor musunuz" sorusuna 'evet', 'kısmen', 'hayır', bir fikrim yok' seçenekleri bulunuyor.

-"Sizce orman yangınları en fazla hangi sebepten çıkmaktadır, işaretleyiniz" sorusunda 'kasıt/terör', 'dikkatsizlik, ihmal ve kaza', 'doğal nedenler', 'enerji hatları" seçenekleri veriliyor.

-"Yerleşim yerlerine sıçrayan orman yangınlarının söndürülmesinde Büyükşehir Belediyelerinin / Belediyelerin yeterli müdahale ettiğini düşünüyor musunuz?" sorusunda 'evet', 'kısmen', 'hayır', 'bir fikrim yok' şıkları bulunuyor.

-"Orman yangını ile yanan orman alanlarının daha sonra ne şekilde kullanılacağını düşünüyorsunuz?" sorusuna 'orman arazisi', 'tarımsal alan', 'turistik tesis alanı(otel)', 'imara açık alan' cevap şıkları yer verildi.