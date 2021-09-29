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Giriş Tarihi: 29.9.2021 11:29 Son Güncelleme: 29.9.2021 11:29

Öztekin'den gençleri sevindiren proje

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Öztekin’den gençleri sevindiren proje

Kağıthane Belediyesi, her geçen gün artan akıllı telefon kullanıcıları ile ortaya çıkan şarj sorununa yenilikçi bir çözüm getirdi. Parklardaki şehir mobilyaları usb ile çalışan tüm cihazları şarj etme imkânı sunuyor.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in seçim öncesi sözünü verdiği 53 projeden 18 nolu Akıllı Şehir Mobilyaları Projesi, Kağıthane Meydanı'nda hayata geçti. Meydanda bulunan 10 adet dekoratif banka usb girişi eklendi.

Böylece Meydan'da vakit geçiren vatandaşların telefon şarjı sorunu çözüldü. Yanı sıra Kağıthane Belediyesi, internet kotası sınırlı vatandaşlar için de Meydan'da ücretsiz wifi hizmeti sunuyor. Vatandaşlar telefonlarına gelen otomatik kodu wifi bağlantısına girerek ücretsiz şekilde internete erişebiliyor. Projeden en çok İnterneti daha aktif kullanan gençlerin memnun kaldığı gözlendi.

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Öztekin'den gençleri sevindiren proje
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