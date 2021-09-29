Polis taksileri radarına aldı: Kılıktan kılığa girip cezayı kestiler

Son günlerde taksilere dair yaşanan "Yolcu seçme", "Kısa mesafe kabul etmeme", "Taksimetre açmama" ve "İstikatmet seçme" şikayetlerindeki artışın ardından taksileri radarına alan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih Aksaray Metro girişinin önünde kontrol noktası oluşturarak denetim çalışması gerçekleştirdi.

KILIK OPERASYONU BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ



Trafik ekipleri, taksi şoförlerinin yolcu seçip seçmediğini test edebilmek için sıradışı bir yola başvurdu. Kimi zaman Fransız, kimi zaman Arap turist kılığına bürünen ekipler, tıpkı yolcular gibi otobüs duraklarında beklemeye başladı. Taksi çeviren ekipler, araca binmeyi beklerken taksimetre açmak istemeyen şoförün pazarlık isteği üzerine önce fiyatta anlaşıp ardından da araca bindiler. Kısa bir süre sonra kontrol noktasına yaklaşan ekipler, kurallara uymadığını tespit ettikleri şoförden aracı durdurmasını isteyerek cezai işlem uyguladı. Denetim çalışmalarının sonunda yolcu seçtiği ve taksimetre açmadığı belirlenen 4 şoföre 652 lira cezai işlem uygulandı, araçları ise 10 gün boyunca trafikten men edildi.

YÜZÜ KIZARMAYAN SÜRÜCÜDEN PİŞKİN CEVAP



Kılık değiştirerek denetim gerçekleştiren ekiplerin yolcu seçtiğini tespit ettiği bir şoför, polise yakalandığını anlayınca özür dilemek yerine hiç beklenmedik bir karşılık verdi. 652 lira cezai işlem uygulanan şoförün "Ben o parayı bir günde kazanıyorum, öderim sorun yok" şeklindeki cevabı ise pes dedirtti.