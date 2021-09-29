Rize’de feci kaza: 1 ölü

Rize'nin Çayeli ilçesi Madenli Beldesine bağlı Topkaya Mahallesinde kaza dün 20.00 sularında meydana gelen kazada; İdris Şeker yönetimindeki araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Aracın uçuruma yuvarlandığını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışmasının ardından araç içindeki İdris Şeker'in cansız bedenine ulaşıldı. Araç içerisinden çıkartılan İdris Şeker'in cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili adli soruşturma devam ediyor.