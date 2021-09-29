Şanlıurfa’da 2 araç çarpıştı: 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Hayati Harrani Mahallesindeki Akçakale yolu üzerinde seyir halindeki otomobil ile başka bir otomobil Eyyübiye Kampüsü civarında çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.
Çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılara karton ile gölge yapılırken ihbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından şehirde bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazada hasar gören araçlar ise çekicilerle bölgeden kaldırıldı.
Kazayla ilgili güvenlik güçleri inceleme başlattı.