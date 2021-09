Şehit polisin imam babasından turistlere en anlamlı hediye

ŞehitÖzel Harekat Polisi Alp Taşdemir 'in babası İbrahim Taşdemir (57), görev yaptığı İzmir Selçuk 'taki İsa Bey Camii 'ni ziyaret eden turistlere İslam'ı anlatarak Kur'an-ı Kerim hediye ediyor. Taşdemir, bugüne kadar 20 binden fazla turiste kendi dillerine çevrilmiş Kur'an-ı Kerim verdi. 36 yıldır imam Taşdemir 6 yıl önce göreve başladığı İsa Bey Camii'ndeki hikâyesini SABAH ile paylaştı.Oğlum 3 Kasım 2017'de Diyarbakır 'daki PKK operasyonunda şehit düştü. Görev yaptığım bölgede çok sayıda misyoner var. Kiliseden gelen bir papaz bir gün bana İncil hediye etti. O an "Onlar dinini yaymak ve tanıtmak için çaba gösteriyor ben neden bir şey yapmıyorum?" diye kendime sordum. Sultanahmet Camii 'nin dernek yönetiminden fikir aldım, yardım istedim. 'Her türlü yardımı yaparız' dediler. 2016'dan bugüne bize sürekli Kur'an-ı Kerim meallerini gönderiyorlar. 5.5 yıl oldu. 20 bin civarında Kuran dağıttım. Kur'anların içine de kendi dillerinde dine davet mektubu yazdım, Arkasına iletişim bilgilerimi ekledim.Rehber gruplara camiyi ve tarihini anlatırken ben kolonya ve şeker ikram ediyorum. Kendi dilleri ile selam vermem onları çok mutlu ediyor. Kimisiyle çay içip yemek yiyorum. Bazen 'Abdesti hiç denediniz mi? diye sorarak abdest almayı gösteriyorum. Turistlere İslam'ı anlatıp davet etmenin mutluluğunu yaşıyorum. Almanya 'dan gelen Margarette Müller ismindeki hanımefendi ona verdiğim Kur'an-ı Kerim sayesinde Müslüman oldu ve Meryem ismini aldı. Müslüman olmasalar bile en azından Müslümanlar 'a ve İslam'a bakış açıları değişiyor. Kalpler Allah'ın elinde biz sebebini işliyoruz. Kur'an dağıtıp davet ediyoruz. Allah dilerse hidayet verir.