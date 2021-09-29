Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde eğitime su engeli: Sorunu AK Partili Belediye çözdü

AK PARTİLİ BELEDİYE SORUNU ÇÖZDÜ

Üniversite uzun uğraşlar sonucu kendi ekipmanı ve ekibiyle sorunu çözemeyince konuyla alakalı Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'den sorunun çözülmesine dair talimat geldi. Bilgin tarafından gelen talimatla birlikte Belediye Başkan Yardımcısı Levent Olgun ve ekibi hemen çalışmalara başladı.

KISA SÜREDE SORUN BELEDİYE EKİPLERİ TARAFINDAN ÇÖZÜLDÜ

Sorunun giderilmesinin ardından desteklerinden ötürü Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'e, Başkan Yardımcısı Levent Olgun'a ve sahada çalışan tüm ekip üyelerine "Yeni Üniversite Hastanemiz inşaatı alanında meydana gelen su kesintisi sorunu Sivas Belediyesi çalışmaları ile giderilmiştir. Sorunun giderilmesinde desteklerinden ötürü Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'e, Başkan Yardımcısı Levent Olgun'a ve sahada çalışan tüm ekip üyelerine teşekkür ederiz" mesajı ile teşekkür edildi.