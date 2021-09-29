Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde eğitime su engeli: Sorunu AK Partili Belediye çözdü

Üniversitenin zaman içerisinde yaptığı yanlış uygulamalar nedeniyle, normal seviyesinden yaklaşık 20 metre aşağıda kalan su hattı, üzerindeki ağırlığı kaldıramayarak patladı. Çok sayıda öğrenci ve işletme sahibi yaşanan uzun süreli su kesintisi nedeniyle mağduriyet yaşadı. Üniversitede günlerdir su kesintisi yaşanınca bazı fakültelerde eğitime ara verildiğine dair bilgilendirme notları asıldı.
O bilgilendirme notunda; "Üniversite kampüsümüzde ki su arızası nedeniyle fakültemize yüz yüze eğitime 30 Eylül 2021 tarihine kadar ara verilmiştir. Öğrencilerimize ve akademik personelimize önemle duyurulur." ifadelerine yer verildi.
AK PARTİLİ BELEDİYE SORUNU ÇÖZDÜ
Üniversite uzun uğraşlar sonucu kendi ekipmanı ve ekibiyle sorunu çözemeyince konuyla alakalı Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'den sorunun çözülmesine dair talimat geldi. Bilgin tarafından gelen talimatla birlikte Belediye Başkan Yardımcısı Levent Olgun ve ekibi hemen çalışmalara başladı.
KISA SÜREDE SORUN BELEDİYE EKİPLERİ TARAFINDAN ÇÖZÜLDÜ
Sorunun giderilmesinin ardından desteklerinden ötürü Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'e, Başkan Yardımcısı Levent Olgun'a ve sahada çalışan tüm ekip üyelerine "Yeni Üniversite Hastanemiz inşaatı alanında meydana gelen su kesintisi sorunu Sivas Belediyesi çalışmaları ile giderilmiştir. Sorunun giderilmesinde desteklerinden ötürü Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'e, Başkan Yardımcısı Levent Olgun'a ve sahada çalışan tüm ekip üyelerine teşekkür ederiz" mesajı ile teşekkür edildi.