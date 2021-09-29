Sultanbeyli’de otomobil yoldan çıktı, 1 yaralı

Kaza, 04.30 sıralarında TEM Otoyolu Sultanbeyli geçişinde meydana geldi. İddiaya göre, İhsan Yanar'ın kullandığı 25 AAC 492 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki ağaçlık alana uçtu. Otomobilde bulunan Semiha Yanar kazada yaralanırken sürücü İhsan Yanar yara almadan kurtuldu.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Semiha Yanar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hasar meydana gelen kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.