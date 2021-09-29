Şüpheli cisimler imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Arama Kurtarma unsurları tarafından İsdemir Limanı önlerinde icra edilen dalış eğitiminde tespit edilen şüpheli cisimler Sualtı Savunma Timi (SAS) tarafından incelenerek emniyetli bir sahada imha edildi.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, "Sahil Güvenlik Arama Kurtarma unsurları tarafından İskenderun İsdemir Limanı önlerinde icra edilen dalış eğitiminde tespit edilen şüpheli cisimler Sualtı Savunma Timi (SAS) tarafından incelenerek emniyetli bir sahada imha edildi." dedi.