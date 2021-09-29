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Giriş Tarihi: 29.9.2021 14:00

Şüpheli cisimler imha edildi

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Şüpheli cisimler imha edildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, denizde tespit edilen şüpheli cisimler imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Arama Kurtarma unsurları tarafından İsdemir Limanı önlerinde icra edilen dalış eğitiminde tespit edilen şüpheli cisimler Sualtı Savunma Timi (SAS) tarafından incelenerek emniyetli bir sahada imha edildi.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, "Sahil Güvenlik Arama Kurtarma unsurları tarafından İskenderun İsdemir Limanı önlerinde icra edilen dalış eğitiminde tespit edilen şüpheli cisimler Sualtı Savunma Timi (SAS) tarafından incelenerek emniyetli bir sahada imha edildi." dedi.

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Şüpheli cisimler imha edildi
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