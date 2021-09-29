Tarsus İdmanyurdu’nun Yeni Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar oldu

Tarsus İdmanyurdu Başkanı Harun Şahin Kırbıyık, Hüseyin Kalpar'ı Teknik Direktörlüğe getirmeleri nedeniyle yeni hocayla düzenledikleri imza töreninde şampiyonluk hedeflerinden ödün vermeden yollarına devam edeceklerini söyledi.
2.5 yıl Tarsus İdmanyurdu'nda Teknik Direktörlük yapan Ergün Penbe'ye bundan sonraki hayatında başarılar dileyen Başkan Kırbıyık, başkanlık görevine gelirken Tarsus halkına ve taraftarlara şampiyonluk söz verdiklerini belirterek, "Takımımızın yeni Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar hocamız başarısını kanıtlamış, çok sayıda Süper Lig ve Birinci ligde takım çalıştırmış değerli bir hocamız. Allah'ın izniyle Tarsus İdmanyurdu'nu da şampiyon yapmak için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Bizde takımımızın şampiyon olması için her türlü fedakarlığı yapmaya devam edeceğiz. Şartlar ne olursa olsun Tarsus İdmanyurdu'muzu şampiyon yaparak bir üst lige çıkarmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Hüseyin Kalpar hocamız da başarıya odaklı bir hoca. Kendisine güveniyor ve başarılar diliyoruz" dedi.
Tarsus İdmanyurdu Teknik Direktörlüğüne getirildiği için mutlu olduğunu ve Başkan Kırbıyık ile görüşür görüşmez frekanslarının tuttuğunu vurgulayan Hüseyin Kalpar ise, "Bende başkan gibi başarı odaklıyım. Hiçbir sıkıntı yaşamadan anlaştık. Bizimde hedefimiz başarılı olmak ve Tarsus İdmanyurdu'nu şampiyon yapmaktır. Başarılı olmanın karşılığı şampiyon olmaktır. Bunun bilincindeyiz. Tabiki buda kolay değil, çok çalışmamız gerek. Bunun bilinci içindeyiz. Hepimizin istediği de başarılı olmak, şampiyon olmaktır. Hedefimiz bir üst lige çıkmaktır. Bunu da futbolcularımız, Kulübün başkanı, yönetimi, basını, taraftarı ve Tarsus halkıyla başaracağız. Tarsus İdmanyurdu'na seve seve geldik. Mutluyuz. Çalıştığımız yere en iyi şekilde hizmet edeceğiz. Dediğim gibi başarı tek başına yakalanmaz, hep birlikte el ele vereceğiz" diye konuştu. Hüseyin Kalpar'ın yardımcılıklarına ise Cemal Koç, Ersin Akılveren ve Aydın Gençer getirildi.