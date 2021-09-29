Tarsus İdmanyurdu’nun Yeni Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar oldu

Tarsus İdmanyurdu Teknik Direktörlüğüne getirildiği için mutlu olduğunu ve Başkan Kırbıyık ile görüşür görüşmez frekanslarının tuttuğunu vurgulayan Hüseyin Kalpar ise, "Bende başkan gibi başarı odaklıyım. Hiçbir sıkıntı yaşamadan anlaştık. Bizimde hedefimiz başarılı olmak ve Tarsus İdmanyurdu'nu şampiyon yapmaktır. Başarılı olmanın karşılığı şampiyon olmaktır. Bunun bilincindeyiz. Tabiki buda kolay değil, çok çalışmamız gerek. Bunun bilinci içindeyiz. Hepimizin istediği de başarılı olmak, şampiyon olmaktır. Hedefimiz bir üst lige çıkmaktır. Bunu da futbolcularımız, Kulübün başkanı, yönetimi, basını, taraftarı ve Tarsus halkıyla başaracağız. Tarsus İdmanyurdu'na seve seve geldik. Mutluyuz. Çalıştığımız yere en iyi şekilde hizmet edeceğiz. Dediğim gibi başarı tek başına yakalanmaz, hep birlikte el ele vereceğiz" diye konuştu. Hüseyin Kalpar'ın yardımcılıklarına ise Cemal Koç, Ersin Akılveren ve Aydın Gençer getirildi.