Türkülü ameliyathanede stres dışarı huzur içeri! Doktor bey, Neşet Baba’dan bir türkü çal





TAVİ'de ya da kalp kapakçığına uyguladığımız mitraklip operasyonlarında hastalar anestezi verilerek uyutuluyor. Ama onlar da operasyonun başında ve narkozdan uyanırken stresli oluyor. Türküler burada anestezi görevi görüp, hastayı sakinleştiriyor, rahatlatıyor. Zaten bizim ozanlarımız, aşıklarımız olan Aşık Veysel, Aşık Mahsuni, Neşet Ertaş gibi sanatçılarımız filozof gibi.