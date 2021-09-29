Üçüncü dozun koruyucu etkisi kanıtlandı

MANİSA
Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ
) Tıp Fakültesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde görevli 1053 sağlık çalışanı üzerinde yapılan araştırmada, üç doz aşı olanların tümünün koruyucu antikor düzeyine ulaştığı belirlendi. MCBÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Türkiye
'de uygulanan iki doz Sinovac SARS-CoV-2 inaktif aşısının 6. ay takip sonuçları ile 3. doz sonrası ortaya çıkan etkililik sonuçlarını araştırdı. Araştırma sonucunda, sadece 2 doz CoronaVac
olanlarda antikor koruyuculuk düzeyinin ikinci aşıdan sonra üçüncü ayda yüzde 56'ya düştüğü, bu verinin de 3. doz aşılamanın yerinde bir karar olduğunu kanıtladığı kaydedildi. Üçüncü doz aşı tercihi ne olursa olsun, üç doz aşı olanların tümünün koruyucu antikor düzeyine ulaştığı tespit edildi.