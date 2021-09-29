Ümraniye’de merdivenli sokağa giren araç takla attı

Alınan bilgiye göre, Armağanevler Mahallesi Gürsel Sokak'ta aracıyla seyir halinde olan Osman Karaoğlan, cep telefonundaki navigasyon uygulamasında yol olarak görünen Başak Sokak'a yöneldi.
TAKLA ATIP PARK DUVARINA ÇARPTI
Karaoğlan sokaktaki merdivenleri fark edemeyince araç birkaç takla attıktan sonra parkın duvarına çarparak durdu. Kazayı yara almadan atlatan Karaoğlan, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, hala olayın şokunda olduğunu söyledi.
"UCUZ KURTULDUM"
Karaoğlan, ''Ben yukarıdan geliyordum. Navigasyon burayı sokak olarak gösteriyordu. Sağ yapmamla takla atmam bir oldu. İçeride kendimi korudum, ucuz kurtuldum." şeklinde konuştu.
SIK SIK KAZA MEYDANA GELİYORMUŞ
Mahalle sakinleri de Başak Sokak'ta sık sık bu tür kazaların meydana geldiğini ve merdivenlerin olduğu bölümde yeterli güvenlik önlemi bulunmadığını söyleyerek, yetkililerden bu soruna çözüm bulunmasını istedi.