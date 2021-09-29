Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Ümraniye'de merdivenli sokağa giren araç takla attı
Giriş Tarihi: 29.9.2021 22:37 Son Güncelleme: 29.9.2021 22:45

Ümraniye'de merdivenli sokağa giren araç takla attı

AA
Ümraniye’de merdivenli sokağa giren araç takla attı

Ümraniye'de cep telefonundaki navigasyon uygulamasının yönlendirmesi sonucu yanlışlıkla merdivenli sokağa giren sürücü, aracıyla takla attı. Kazayı yara almadan atlatan sürücü Osman Karaoğlan konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, ''Yukarıdan geliyordum. Navigasyon burayı sokak olarak gösteriyordu. Sağ yapmamla takla atmam bir oldu. İçeride kendimi korudum, ucuz kurtuldum'' dedi.

Alınan bilgiye göre, Armağanevler Mahallesi Gürsel Sokak'ta aracıyla seyir halinde olan Osman Karaoğlan, cep telefonundaki navigasyon uygulamasında yol olarak görünen Başak Sokak'a yöneldi.

TAKLA ATIP PARK DUVARINA ÇARPTI

Karaoğlan sokaktaki merdivenleri fark edemeyince araç birkaç takla attıktan sonra parkın duvarına çarparak durdu. Kazayı yara almadan atlatan Karaoğlan, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, hala olayın şokunda olduğunu söyledi.

"UCUZ KURTULDUM"

Karaoğlan, ''Ben yukarıdan geliyordum. Navigasyon burayı sokak olarak gösteriyordu. Sağ yapmamla takla atmam bir oldu. İçeride kendimi korudum, ucuz kurtuldum." şeklinde konuştu.

SIK SIK KAZA MEYDANA GELİYORMUŞ

Mahalle sakinleri de Başak Sokak'ta sık sık bu tür kazaların meydana geldiğini ve merdivenlerin olduğu bölümde yeterli güvenlik önlemi bulunmadığını söyleyerek, yetkililerden bu soruna çözüm bulunmasını istedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ümraniye'de merdivenli sokağa giren araç takla attı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA