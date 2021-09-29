Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Uşak’ta servis otobüsü devrildi: 10 yaralı
Giriş Tarihi: 29.9.2021 21:45

Uşak’ta servis otobüsü devrildi: 10 yaralı

İHA
Uşak’ta servis otobüsü devrildi: 10 yaralı

Uşak’ta demir yolu yapım işçilerini taşıyan servis refüje devrildi. Kazada yaralanan sürücüyle birlikte 10 kişi, ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı

Uşak'ta demir yolu yapım işçilerini taşıyan servis refüje devrildi. Kazada 10 kişi yaralandı.

Kaza, Uşak-Sivaslı karayolu üzerinde Yapağılar köyü kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hıdır Y. (51) yönetimindeki otobüs kontrolden çıkarak refüje devrildi. Kazada 10 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekipleri, bölge trafik şube polisleri ve jandarma sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüyle birlikte 10 kişi, ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Uşak’ta servis otobüsü devrildi: 10 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA