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Giriş Tarihi: 29.9.2021 16:53 Son Güncelleme: 30.9.2021 09:50

Uyuşturucu baronlarına gözaltı! 210 milyon tutarında 71 kilo kokain ele geçirildi

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Uyuşturucu baronlarına gözaltı! 210 milyon tutarında 71 kilo kokain ele geçirildi

Brezilya ve Kolombiya’dan uçak ve gemilere yükledikleri kokainleri Türkiye’ye sokan uyuşturucu baronlarına yönelik nefes kesen operasyonlarda 210 milyon TL değerinde 71 kilo 634 gram kokain ele geçirildi. Ankara ve İstanbul emniyetinin ortak operasyonunda uyuşturucu baronu 6 kişi gözaltına alınarak Ankara emniyetine getirildi.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen soruşturmada, 25 Ocak'ta Kolombiya'nın Bogota şehrinden çiçek kolileri arasında İstanbul'a getirilen 24 kilo 600 gram, 25 Mart'ta gelen 2 kilo 184 gram ve 5 Eylül'de Ekvador'dan muz konteynırına gizlenerek getirilen 44 kilo 850 gram kokain sevkiyatıyla bağlantılı olduğu belirlenen 7 uyuşturucu baronu hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul ve Ankara emniyet müdürlüklerine bağlı polis ekiplerince Ankara, İstanbul ve Sakarya'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda zanlılardan 6'sı yakalandı.

Polis ekiplerinin aramasında çelik yelek, 3 av tüfeği, tabanca, sahte diplomat kimliği, 31 bin 50 ABD doları, 52 bin 250 TL ve 3 milyon 409 bin TL değerinde çek ve senet ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğüne uyuşturucu baronları Tolga C., Gökhan P., Nurten A., Atilla A. Galip Ç. ve Levent G. getirildi. Soruşturma kapsamında firari olan bir kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Uyuşturucu baronlarına gözaltı! 210 milyon tutarında 71 kilo kokain ele geçirildi
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