Uyuşturucu baronlarına gözaltı! 210 milyon tutarında 71 kilo kokain ele geçirildi

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen soruşturmada, 25 Ocak'ta Kolombiya'nın Bogota şehrinden çiçek kolileri arasında İstanbul'a getirilen 24 kilo 600 gram, 25 Mart'ta gelen 2 kilo 184 gram ve 5 Eylül'de Ekvador'dan muz konteynırına gizlenerek getirilen 44 kilo 850 gram kokain sevkiyatıyla bağlantılı olduğu belirlenen 7 uyuşturucu baronu hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul ve Ankara emniyet müdürlüklerine bağlı polis ekiplerince Ankara, İstanbul ve Sakarya'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda zanlılardan 6'sı yakalandı.
Polis ekiplerinin aramasında çelik yelek, 3 av tüfeği, tabanca, sahte diplomat kimliği, 31 bin 50 ABD doları, 52 bin 250 TL ve 3 milyon 409 bin TL değerinde çek ve senet ele geçirildi.