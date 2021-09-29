Van Gölü’nün suyu koronavirüsü engelliyor! Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde kanıtlandı





"VAN GÖLÜ'NE DALIŞ YAPTIĞIM İÇİN KORONA VİRÜSÜ ÇOK HAFİF ATLATTIM"

Van Gölü'nde 5 yıldır dalış yaptığını ve yakalandığı korona virüsü hafif belirtilerle atlattığına dikkat çeken Van Sualtı Arama Kurtarma Merkezi Başkanı Halil İbrahim Atacan ise "Van Gölü'nde 5 yıldır dalış yapıyorum. Korona virüs salgını ilk çıktığı zamanda bu hastalığa yakalandım. Hastalığa yakalandığım süreçte dalış yapıyordum ve bu nedenle çok hafif atlattım. Bununla alakalı sualtı birimimiz bir araştırmada yaptı. Benim de gönüllü şekilde içinde yer aldığım araştırmada, korona virüsü geçiren dalgıçlarda görülen belirtiler izlendi. Bu çalışmalarda tüm personeller, korona virüsü çok hafif düzeyde atlattı. Bu anlamda korona virüsün çok fazla etkisini görmedik. Birçok hastalığa iyi gelen Van Gölü, korona virüse de iyi geldiği yönüyle tekrar ön plana çıktı" şeklinde konuştu.