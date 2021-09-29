Yüksel; ‘Kimi Zengin Ettikleri Belli Değil’

AK Partili Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, basın mensuplarıyla bir araya gelerek gündeme dair açıklamalarda bulundu. TESKİ hakkında ağır konuşan Cüneyt Yüksel, 'Mayıs ayından bu yana Süleymanpaşa'nın parasını yatırmıyorlar" dedi.

"KİMİ ZENGİN ETTİKLERİ BELLİ DE BELLİ DEĞİL"

TESKİ ile Süleymanpaşa Belediyesi arasında yaşanan sorunlar hakkında da konuşan Cüneyt Yüksel, "TESKİ'de yanlış giden durumlar var ve bu durum ile ilgili Kadir Albayrak soruşturma açması gerekiyor. Mayıs 2021 tarihinden bu yana TESKİ kazdığı yerlerin parasını ödeyemeyen battım batacak denilen bir kurum. Sadece Süleymanpaşa Belediyesi'ne 1 milyonun üzerinde borcu var. Ödemiyor parasını. Gidiyor kazıyor. Biz tamir ediyoruz. Parasını vermiyor. Vatandaştan kazı parasını alıyor. Bize parasını yatırmıyor. TESKİ battım batacak diyor. Bu kadar berbat durumda. Süleymapaşa'da yaşayan halkın parasını gasp edemezsin. Burası kamu kurumu. Ben senin taşeronun değilim. TESKİ'nin 1 katrilyon borcu var. Aynı yeri 2 defa kazan adam ayakta duramaz. Kimi zengin ettikleri belli de belli değil" diye konuştu.

KÜÇÜK ÇAY BAHÇELERİNİ İHALEYE ÇIKIYORUZ

Çay bahçelerinin kiralanması ile ilgili Süleymanpaşa Çay Bahçeleri özelleşiyor mu sorusuna cevap veren Başkan Cüneyt Yüksel, "Küçük yerleri esnafa veriyoruz. Mesela Çınarlı mahallesine bir park koymuşuz. Vatandaş kafeterya istemiş. Bunları ihale edeceğiz. Vakit ayıramıyoruz. Personel lazım, ekibin sürekli işin başında olması lazım. Olduğu kadar mantığı ile yürümüyoruz biz. Her birine mesai harcaman lazım. Bu küçük olan yerleri ihale edeceğiz. Bunları da duyuruyoruz. Ama büyük çay bahçeleri sahil, 100. Yıl, Baykallar gibi yerleri biz işletiyoruz. Parkların içerisindeki çay bahçelerini esnafa ihale edeceğiz" dedi.