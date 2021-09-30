110 yaşındaki Dursun Ali dededen uzun yaşamın sırrı

Trabzon'un Of ilçesindeki Balaban mahallesinde yaşayan 110 yaşındaki Dursun Ali Keskin, uzun yaşamının sırrını SABAH'a anlattı.

Bir dönem çalışmak için gittiği Samsun'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de gören Dursun Ali Keskin, emekli olduktan sonra yerleştiği memleketinde organik ürünlerle yaşamını sürdürüyor. Keskin, sofrasından tereyağı, soğan ve zeytini eksik etmiyor. Her gün sabah kahvaltısında en az bir kaşık tereyağını yediğini belirten Keskin, 6 çocuğunu da organik ürünlerle büyüttüğünü söyledi.

Tereyağını çok sevdiğini ve sofrasından hiç eksik etmediğini dile getiren Keskin, "Tereyağını çok seviyorum, her gün mutlaka bir kaşık tereyağı yerim. Hayatım boyunca hep sağlıklı beslendim. Tereyağı, zeytin ve soğanı soframızdan eksik etmedim. Sağlıklı ve uzun yaşamamın sırrı doğal olarak beslenmeme bağlıyorum. 6 çocuğumu ve ailemi doğal ürünlerle büyüttüm. Şeker ve tansiyon hastalığı bende hiç olmadı. Son yıllarda yaşlılık belirtilerim başladı. Ama yine de sağlıklıyım. Gençliğimde gurbetlerde çok çalıştım. Samsun'a da gittiğimde Atatürk'ü orada görmüştüm. Vapurla Samsun'a gelmişti. Cumhuriyetin ilan edildiğinde memleketim Of'taydım, kutlamalara burada katıldım." dedi.

"EŞİM SAĞLIĞINI ORGANİK BESLENMEYE BORÇLU"

Dursun Ali dedenin eşi Emine Keskin (88) ise, eşi ile birlikte uzun yıllardır kendi ürettikleri tereyağı ve sebzelerle beslediklerini belirterek, "Yemeklerimizi hep kendi bahçemizde ürettiğimiz ürünlerden yapıyoruz. Doğal tereyağı ve sebzelerle beslenerek ömrümüzün uzun olduğunu düşünüyoruz. Eşim hayatı boyunca hep tereyağı yedi. Sağlığını da buna borçlu." şeklinde konuştu.

"ALLAH ONA UZUN ÖMÜRLER VERSİN"

Babasının 110 yaşında olduğunu ve gurbette çalıştığı zamanlarda yanına hep tereyağı, soğan ve zeytin alarak beslenmesini sağladığını söyleyen oğlu Nuri Keskin (55) ise, "Babam gurbete gittiği zamanlarda yanına hep tereyağı, soğan, zeytin alırdı. Babam her sabah kahvaltısında mutlaka 1 kaşık tereyağı yer. Her gün tereyağı yemeye de devam ediyor. Bizler de hep onun gibi organik olarak beslendik. Babam bu zamana kadar şeker, kolesterol ve tansiyon hastalığı hiç yaşamadı. 4 yıl önceye kadar dinç bir şekilde çalışıyordu. Hiç boş durmazdı. Çok çalışır ve üretirdi. Kahvaltıda tereyağının yanında lahana ve mısır ekmeğini de yiyor. Organik beslenme ile sağlığını sürdürüyor. Babamda birkaç yıldır prostat ve ciğer sorunları oluştu. Başka bir sağlık problemi yok. Allah ona uzun ömürler versin." dedi.