14 yıllık yalan yuva yıktı

1990'da ABD
'ye giden Fazıl Y., burada tanıştığı Melody A
. ile 2007'de evlendi. Kadının iki kızıyla birlikte ailece 2015'te Türkiye
yerleşen ve burada bir şirket kuran Fazıl Y., öğretmenlik diploması sahibi olduğunu bildiği karısının özel bir okulda İngilizce öğretmeni olarak işe başlamasını sağladı. Ancak okuldan gelen bir telefonla dünyası başına yıkıldı. Diplomanın sahte olduğunu öğrenen adam, karısının itirafıyla da karşı karşıya kalınca soluğu adliyede aldı. Boşanma davası açan 50 yaşındaki Fazıl A
., İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
'na giderek sahtecilik ihbarında da bulunduğu eşinin ve kızlarının Türk vatandaşı olmadıklarını, İl Göç İdaresi
tarafından ülkelerine geri gönderilmelerini istedi. Fazıl A., eşi tarafından 16 yıl boyunca kandırıldığını, maddi ve manevi olarak zarara uğradığını ileri sürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.