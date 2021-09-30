150 vatandaşın canına kastetti! Kolon kesen kişi Sülün Mehmet çıktı

BİTMEYEN BORCA MAHKÛM ETMİŞTİ

52 yaşındaki Ali Ekber Topaç'ın Mehmet Rasim Demirkıran'dan 2009'da bir ay sonra ödemek üzere aylık yüzde 3 faizle aldığı 3 bin TL borç paranın başına bela olduğunu SABAH gündeme getirmişti. 11 yıldır faiz üstüne faiz ödemek zorunda kalan Topaç, 3 bin TL borç için bugüne kadar 190 bin ödemesine rağmen hâlâ bu borçtan yakasını kurtaramadığını söylemişti.