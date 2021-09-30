29 bin 386 yeni vaka, 227 vefat

Türkiye
'de dün 355 bin 442
Kovid-19 testi yapıldı,
29 bin 386 kişinin
testi pozitif çıktı.
227 kişi yaşamını yitirirken
iyileşenlerin sayısı
31 bin 18 oldu. 18 yaş üstü
nüfusta ikinci doz aşı uygulananların
oranı yüzde 71,35, birinci doz aşı yapılanların
oranı yüzde 86,60 olarak kayıtlara geçti. Son
24 saatte 395 bin 108 doz aşı uygulandı, toplam aşı sayısı
ise 109 milyon 129 bin 219'a yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
"Günlük vaka sayısında 20 binin altını kritik eşik
kabul ediyoruz. Yeni vaka sayılarımızsa 30 bine yaklaşmış
durumda. Bugünkü vefat sayımız, daha önceki yüksek
vaka sayılarının sonucu olarak 227. Bu tabloya karşı, başarının
şartı tedbirlere muntazaman uyum ve aşıdır" ifadelerini
kullandı.
'ÇOCUKLAR AKTİF VAKALARIN DÖRTTE BİRİNİ OLUŞTURUYOR'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu
toplantısının ardından yazılı bir açıklama yaptı. Aktif vakaların yaş ortalamasının düşmesi sonucu hastanede tedavi gören sayısının da azaldığını belirten Bakan Koca şunları kaydetti: "Hedefimiz hiçbir hasta kalmayıncaya kadar tedbirlere uymak, aşı ile bağışıklık sağlanıncaya kadar aşı programımızı kararlılıkla sürdürmektir. 5-17 yaş arasındaki çocuklarımız aktif vakaların dörtte birini oluşturuyor. Bu grubun önemli ölçüde aşı programında olmadığını dikkate aldığımızda çocuklarımızda görülen vakalar beklenen bir durum. Buna karşın, bu yaş grubundaki çocuklarımızın hastaneye yatışında ya da yoğun bakıma girişinde belirgin bir artış olmamıştır. Her kademede okulların açık kalması için her türlü tedbiri alacağız. Birtakım mecralarda yeni dönemde aşı kartı isteneceği iddia edilmiştir. Bakanlığımızın yurt içinde HES
kodu uygulaması dışında bir uygulaması yoktur. Sabreder ve vaka sayılarını hedeflenen şekilde düşürebilirsek maskesiz günlerimiz başlayacak." ANKARA