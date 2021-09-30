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Giriş Tarihi: 30.9.2021

29 bin 386 yeni vaka, 227 vefat

ANKARA
29 bin 386 yeni vaka, 227 vefat
Türkiye'de dün 355 bin 442 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 386 kişinin testi pozitif çıktı. 227 kişi yaşamını yitirirken iyileşenlerin sayısı 31 bin 18 oldu. 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 71,35, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 86,60 olarak kayıtlara geçti. Son 24 saatte 395 bin 108 doz aşı uygulandı, toplam aşı sayısı ise 109 milyon 129 bin 219'a yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Günlük vaka sayısında 20 binin altını kritik eşik kabul ediyoruz. Yeni vaka sayılarımızsa 30 bine yaklaşmış durumda. Bugünkü vefat sayımız, daha önceki yüksek vaka sayılarının sonucu olarak 227. Bu tabloya karşı, başarının şartı tedbirlere muntazaman uyum ve aşıdır" ifadelerini kullandı.

'ÇOCUKLAR AKTİF VAKALARIN DÖRTTE BİRİNİ OLUŞTURUYOR'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı bir açıklama yaptı. Aktif vakaların yaş ortalamasının düşmesi sonucu hastanede tedavi gören sayısının da azaldığını belirten Bakan Koca şunları kaydetti: "Hedefimiz hiçbir hasta kalmayıncaya kadar tedbirlere uymak, aşı ile bağışıklık sağlanıncaya kadar aşı programımızı kararlılıkla sürdürmektir. 5-17 yaş arasındaki çocuklarımız aktif vakaların dörtte birini oluşturuyor. Bu grubun önemli ölçüde aşı programında olmadığını dikkate aldığımızda çocuklarımızda görülen vakalar beklenen bir durum. Buna karşın, bu yaş grubundaki çocuklarımızın hastaneye yatışında ya da yoğun bakıma girişinde belirgin bir artış olmamıştır. Her kademede okulların açık kalması için her türlü tedbiri alacağız. Birtakım mecralarda yeni dönemde aşı kartı isteneceği iddia edilmiştir. Bakanlığımızın yurt içinde HES kodu uygulaması dışında bir uygulaması yoktur. Sabreder ve vaka sayılarını hedeflenen şekilde düşürebilirsek maskesiz günlerimiz başlayacak." ANKARA

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29 bin 386 yeni vaka, 227 vefat
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