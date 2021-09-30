5 aylık hamile Sezen’i öldüren dini nikahlı eş için istenen ceza belli oldu





'TAHRİK İNDİRİMİ ALMAK İÇİN SEZEN'İN BAŞKA BİRİSİYLE OLDUĞUNU SÖYLÜYOR'



Ünlü ailesinin avukatı Barış Kalender ise Sezen'in kendi kızı gibi olduğunu, babası Serdar Ünlü ile de uzun yıllardır dost olduklarını belirterek, "Hem Sezen'e karşı hem de karnındaki çocuğa karşı işlediği suçlardan dolayı 2 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi. Kasten yaptığı belli. İşyerinden çıkarken bıçak alıyor, arkadaşı vasıtasıyla çağırtıyor ve hem kendi çocuğunu hem de Sezen'i öldürüyor. Kendi çocuğunu öldürmenin kahrı, vicdan azabı bence ona yeter. Savunmalarında tahrik indirimi almak için Sezen'in başka birisiyle birlikte olduğunu söylüyor ama dosya kapsamında Sezen'in aslında onun iddia ettiği şeyleri söylemediği çok açık. Bu acıyı hiçbir şey telafi etmez. İstediği kadar savcı dava açsın, isterse bin sene hapis alsın Sezen bir daha geri gelmeyecek" dedi.