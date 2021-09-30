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Giriş Tarihi: 30.9.2021 10:06 Son Güncelleme: 30.9.2021 10:10

Karaman'da korkunç olay! İki kardeş 9 yaşındaki kardeşini canlı derste vurularak öldü

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Karaman’da korkunç olay! İki kardeş 9 yaşındaki kardeşini canlı derste vurularak öldü

Karaman’ın Ermenek ilçesinde Y.D. (10) ve S.D (11) tüfekle oynarken kaza ile canlı dersteki kardeşi 9 yaşındaki O.D’yi ölmesine neden oldu.

Karaman'ın Ermenek ilçesi Balkusan köyünde Y.D. (10) ve S.D (11) tüfekle oynarken kaza ile karantinada olan kardeşi 9 yaşındaki O.D'yi ölmesine neden oldu.

Koronavirüse yakalanan O.D. uzaktan eğitim için canlı yayında derse katılırken tüfekle vuruldu. Tüfek sesinde sonra çocuğunu kanlar içinde gören aile durumu 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri O.D.'nin öldüğünü belirledi. Olay yerinde jandarmanın yaptığı incelemenin ardından O.D.'nin cansız bedeni koronavirüs nedeniyle karantinada olduğu için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Güvenlik güçleri yaptıkları incelemede Y.D. ve S.D.'nın asılı tüfekle oynarken tüfeğin kaza ile patlaması sonucu meydana geldiğini tespit etti. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Karaman'da korkunç olay! İki kardeş 9 yaşındaki kardeşini canlı derste vurularak öldü
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