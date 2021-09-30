Akü farelerini polis yakaladı

Adana'da 27 yaşındaki Nuri Y., 36 yaşındaki yakın arkadaşı Bekir Ö. ile birlikte gözlerine kestirdikleri 4 tır ve bir otomobilin aküsünü, gece karanlığında söküp çaldı. Nuri Y. araçla ilgilenirken Bekir Ö.'nün de ona gözcülük yaptığı belirlendi. 8 bin liralık aküleri değerinin çok altında sattıkları tespit edilen her iki zanlı da kıskıvrak yakalandı. Akü fareleri, haklarındaki suçlamaları kabul etmedi ama Nuri Y. tutuklandı; Bekir Ö. serbest kaldı.

8 BİN LİRALIK HIRSIZLIK!

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği, kent merkezinde 4 tır ve bir otomobilden ardı ardına akü çalınmasının ardından harekete geçti. Piyasa değeri yaklaşık 8 bin lira olan akülerin izini süren polis, Nuri Y. (27) ve Bekir Ö.'nün (36) izine ulaştı. Daha önce de benzer suçlardan sabıkaları olan iki yakın arkadaşın yakalanması için çalışma başlatıldı.

SON ADRESİ 'CEZAEVİ' OLDU

Nuri Y. ve Bekir Ö., evlerine düzenlenen eş zamanlı şok baskınlarda kıskıvrak yakalandı. Her iki şüphelinin de çaldıkları 5 aküyü, değerinin çok altında sattıkları tespit edildi. Olay esnasında Nuri Y.'nin aküleri yerinden söküp çalarken, Bekir Ö.'nün de ona gözcülük yaptığı öne sürüldü, ancak her iki zanlı da haklarındaki suçlamaları kabul etmedi. Adliyeye sevk edilen Nuri Y. tutuklandı; Bekir Ö. de 'adli kontrol' şartıyla serbest kaldı.