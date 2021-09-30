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Giriş Tarihi: 30.9.2021

Arkadaşını vurdu, ölüme terk etti

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Arkadaşını vurdu, ölüme terk etti
İstanbul Esenyurt'ta, gece saatlerinde sohbet etmek için bir araya gelen ve alkol alan arkadaş grubu arasında tartışma çıktı. Sarhoşluğun verdiği gerginlikle silahına sarılan Erol Ç., belinden çıkardığı tabancasıyla Erhan F.'yi göğsünden vurdu. Bu esnada arkadaşlarının vurulduğunu gören grup, kanlar içindeki Erhan F.'yi ölüme terk ederek olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine hastaneye kaldırılan Erhan Ç. hayatını kaybederken, cinayetin ardından Esenyurt Asayiş Büro ekiplerince yakalanan şüpheli Erol Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Arkadaşını vurdu, ölüme terk etti
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