Arkadaşını vurdu, ölüme terk etti

İstanbul Esenyurt
'ta, gece saatlerinde sohbet etmek için bir araya gelen ve alkol alan arkadaş grubu arasında tartışma çıktı. Sarhoşluğun verdiği gerginlikle silahına sarılan Erol Ç
., belinden çıkardığı tabancasıyla Erhan F.'yi göğsünden vurdu. Bu esnada arkadaşlarının vurulduğunu gören grup, kanlar içindeki Erhan F.'yi ölüme terk ederek olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine hastaneye kaldırılan Erhan Ç. hayatını kaybederken, cinayetin ardından Esenyurt Asayiş Büro
ekiplerince yakalanan şüpheli Erol Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.