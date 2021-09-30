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Giriş Tarihi: 30.9.2021 23:24

Avukat Sürmelioğlu evinde intihar etti

ABBAS ÇAKAR
Avukat Sürmelioğlu evinde intihar etti

Kocaeli Barosuna kayıtlı avukatlardan olan Melih Sürmelioğlu, Gölcük ilçesi Değirmedere Mahallesindeki evinde intihar etti. Yaralı halde hastaneye kaldırılan Sürmelioğlu, kaldırıldığı hastanede akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Kocaeli Gölcük İlçesi Değirmendere Mahallesinde oturan Kocaeli Barosu avukatılarından 64 yaşınaki Melih Sürmelioğlu, öğle saatlerinde yalnız yaşadığı evde başına dayadığı silah ile intihar etti.

Evden gelen silah sesi üzerine, Sürmelioğlu'nun komluları hemen durumu 112 Acil Yardım Hattına haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Sürmelioğlu'na yaptıkları ilk müdahale sonrası Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırdı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Avukat Melih Sürmelioğlu kurtarılmadı. Sürmelioğlu'nun intihar nedeni henüz öğrenilemezken, Polis olayla ilgili geniş çaplı soruişturma başlattı.

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Avukat Sürmelioğlu evinde intihar etti
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