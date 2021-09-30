Avukat Sürmelioğlu evinde intihar etti

Kocaeli Gölcük İlçesi Değirmendere Mahallesinde oturan Kocaeli Barosu avukatılarından 64 yaşınaki Melih Sürmelioğlu, öğle saatlerinde yalnız yaşadığı evde başına dayadığı silah ile intihar etti.

Evden gelen silah sesi üzerine, Sürmelioğlu'nun komluları hemen durumu 112 Acil Yardım Hattına haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Sürmelioğlu'na yaptıkları ilk müdahale sonrası Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırdı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Avukat Melih Sürmelioğlu kurtarılmadı. Sürmelioğlu'nun intihar nedeni henüz öğrenilemezken, Polis olayla ilgili geniş çaplı soruişturma başlattı.