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Giriş Tarihi: 30.9.2021 11:59 Son Güncelleme: 30.9.2021 12:37

Bahçelievler'de şoke eden görüntü! Eski sevgiliye "şekerli" tuzak

DHA
Bahçelievler’de şoke eden görüntü! Eski sevgiliye şekerli tuzak

Bahçelievler'de dehşete düşüren bir olay yaşandı. Mazlum T. eski sevgilisinin otomobilinin fren hidroliğine şeker dökerek kaza yapmasına neden oluyordu. Genç kadın, şikayetçi olurken Mazlum T.'nin otomobilin kaputunu açarak şeker döktüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Eski sevgiliye kurduğu tuzak kameralara yansıdı. Bu şoke eden olay 2 hafta önce sabah saatlerinde Bahçelievler Şirinevler'de yaşandı.

Özel bir hastanede çalışan hemşire kadın, otomobili ile işe gitmek için yola çıktı. Seyir halindeyken freninin tutmadığını fark eden kadın, güçlükle durabildi.

Aracını tamire gönderen hemşireye tamirhane çalışanları, fren hidroliği bölümünde şeker bulduklarını söyledi. Durumdan şüphelenen kadın, apartmanının güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

ŞEKER TUZAĞI KAMERADA ORTAYA ÇIKTI
Hemşire, kayıtları incelediğinde 4 yıldır beraber olduğu ve geçtiğimiz günlerde şiddet nedeni ile ayrıldığı Mazlum T.'nın otomobilin yanına geldiğini gördü.

Aracın anahtarı kendisinde de bulunan Mazlum T., kaputu açtıktan sonra motor kısmına 2 kilogram şeker döktü. O anlar ise apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul Bahçelievler'de eski sevgiliye 'şekerli' tuzak kamerada

Gerçeğin ortaya çıkmasının ardından genç kadın, savcılığa giderek Mazlum T. hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Bahçelievler'de şoke eden görüntü! Eski sevgiliye "şekerli" tuzak
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