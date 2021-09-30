Balığa gidiyorum diye evden çıktı, bir daha haber alınamadı

Ertan Göktepe'nin bazen teknelerle balığa çıktığını anlatan Cide Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Kazım Yılmaz ise, "Burada herhangi bir balıkçının zarar gördüğünü bilmiyorum ya da duymadık. Ertan dediğimiz arkadaşımız bazen teknelerle balığa gider. Kaybolduğu akşam burada kendisiyle görüştük, ondan sonra limana gittiği görülüyor. Ben limanda kendisini görmedim ama kamera kayıtlarında limanda olduğu görülüyor. Limanda balığa da çıkılmayınca o artık buradan ayrılmış ama nerede gitti bilmiyoruz. Limandan çıkışı görünmüyor. Kameralara baktık herhangi bir çıkış görünmüyor. Ertan, akşamları balığa çıkmak için devamlı limana geliyor" diye konuştu.Telefon sinyalinin en son limanda tespit edildiğini ifade eden Yılmaz, "Zaten kamera kayıtlarında da şu anda bulunduğumuz yerde olduğu görünüyor. Ama buradan sonra kayboldu, burada batsa dahi ileriye açılamaz, zaten yüzme de biliyor. Denize açılma gibi bir durum limanda yok. Bisikleti de burada, çünkü nereye gitse bisikleti ile giderdi. Bugün yapılan aramalarda bir şey bulunamadı. Arama çalışmaları yarın sabah tekrar başlayacak. Sualtı dalgıç ekipleri limanda tekrar denizde arama çalışmalarını gündüzde sürdürecek" şeklinde konuştu.