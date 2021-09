Berna İçöz ve Lokomotif Yapım hakkında suç duyurusu! Piyasayı dolandırdı

Berna İçöz'ün sahibi olduğu Lokomotif Yapım Sanayi Sanayi Tic. Ltd. Şti., 'ATV'de yayınlanmak üzere bir televizyon filmi yapılacağı' yalan bilgisini kullanarak sektörün öncü firmalarını dolandırdı. ATV yönetiminin konuyla ilgili edindiği bilgilere göre; Lokomotif Yapım Sanayi Sanayi Tic. Ltd. Şti, ATV yöneticilerinin isimlerini kullanarak sahte yazışmalar ve sözleşmeler düzenledi. Bunun üzerine Berna İçöz Lokomotif Yapım Sanayi Tic. Ltd. Şti hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

ATV'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Berna İçöz'ün sahip olduğu Lokomotif Yapım Sanayi Tic. Ltd. Şti. tarafından, ATV'de yayınlanmak üzere bir televizyon filmi yapılacağı yalan bilgisi kullanılarak, sinema ve TV sektörü firmalarından ve piyasadan para toplandığını öğrenmiş bulunmaktayız. Ulaştığımız bilgilere göre, kurumumuz ve yöneticilerimizin isimleri dahi kullanılarak sahte yazışmalar ve sözleşmeler düzenlendiği tespit edilmiştir. Bu konu ile ilgili olarak, adımızı kullanıp piyasayı dolandıran Berna İçöz'ün sahip olduğu Lokomotif Yapım Sanayi Tic. Ltd. Şti. hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Kurumumuzun bilgisi dışında gerçekleşen bu üzücü olayla ilgili hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna ve ilgili taraflara önemle duyururuz."