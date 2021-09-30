Beykoz’daki engellilere darp davasında yeni gelişme! Tutuklu sanık tahliye edildi

Beykoz'da 21 Haziran tarihinde yarı çıplak halde arkadaşıyla birlikte engelliler lokalini basan Oğuzhan Arıcı ve Musa Sezer, engellileri darp etmişti. Olayın ardından Oğuzhan Arıcı hakkında 'Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı silahla kasten yaralama', 'Hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından üçer kez 5 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle, Musa Sezer hakkında da 'Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı basit yaralama' ve 'Hakaret ' suçlarından üçer kez 3 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

DURUŞMAYA CEZAEVİNDEN KATILDI

Beykoz 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Oğuzhan Arıcı, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlanırken tutuksuz sanık Musa Sezer ve taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşmaya aynı zamanda müştekiler Hasan Polat, Volkan Gider, Osman Odabaş da katıldı.

OLAY GÜNÜNÜ ANLATAN TANIKTAN ŞOK İDDİA

Duruşmada tanık olarak dinlenen polis memuru S.H. ihbar üzerine olay yerine gittiklerini belirterek 'Volkan Gider'in sanık Oğuzhan Arıcı tarafından tokatlandığını gördüm, sanığın hareketlerin alkollü ya da uyuşturucu madde etkisi altında olduğunu fark ettim. Olayda Arıcı'yı sakinleştirmeye çalışırken ben de yere düştüm. 'Yarımsınız yaşamayın' şeklinde söylemlerini duydum. 'Öldüreceğim sizi' dediğini de duydum. Diğer sanık bir yandan Oğuzhan Arıcı'yı tutuyor bir yandan da 'Oğuzhan'ı almayın beni alın' şeklinde söylemlerde bulunuyordu. Ayrıca Arıcı'yı zapt etmeye çalışırken diğer sanık beni de itip kakıyordu. Musa 'Bırakın onu, bizim mahallenin çocuğu, onu almayın beni alın' diyordu. Ayrıca tavırları siz de gidin şeklindeydi' dedi.

TANIK BEYANINI REDDETTİ

Tutuklu sanık Oğuzhan Arıcı, tanık beyanının ardından söz alarak, tanığın söylediklerine bir diyeceği olmadığını, olayın üzerinden 3 ay kadar bir zaman geçtiğini, küfür etmiş olabileceğini ancak 'Yarımsınız' şeklinde bir söylemse bulunmadığını ifade etti.

MÜŞTEKİ AVUKATI CEZALANDIRILMALARINI İSTEDİ

Müşteki avukatı Elçin Cemre Şencan ise 'Tanık beyanlarıyla da iddialarımızın hepsi ispatlanmıştır. Sanığın kendinde olmadan öldürme saiki ile hareket ettiğini tanık beyanı ispatlamaktadır. Bu nedenle sanığın hatırlamadığı yönündeki savunmalarını kabul etmiyoruz. Sanık da kendinde olmadığını beyan etmektedir. Burada herkesin duyduğu öldüreceği yönündeki tehditlerle beraberinde gelen hakaretler sanığın öldürme kastı ile hareket ettiğini ve kasten öldürmeye teşebbüs ettiğini ortaya koymaktadır. Her iki sanığın da cezalandırılmasını talep ediyoruz' şeklinde konuştu.

'ÖLDÜRMEYE NİYETİM OLSAYDI DEVAM EDERDİM'

Duruşma savcısı sanık Arıcı'nın tahliye edilmesini talep ederken sanık Oğuzhan Arıcı ise 'Benim öldürmeye niyetim olsaydı bu fiilim devam ederdi. Ben alkolün vermiş olduğu etkiyle yaptıklarımdan çok pişmanım. Taraflardan çok özür diliyorum' dedi.

MAHKEMEDEN TAHLİYE KARARI

Duruşma sonu ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Oğuzhan Arıcı'nın tutuklukta geçirdiği süre ve tüm delillerin toplanmış olması gibi hususları dikkate alarak sanık Arıcı'nın tahliyesine karar verdi. Dosyanın mütalaasını hazırlaması için duruşma savcısına gönderilmesine karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.