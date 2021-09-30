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Giriş Tarihi: 30.9.2021 16:36

Bingöl'de 142 gram metamfetamin ele geçirildi

AZİZ ÖNAL AZİZ ÖNAL
Bingöl’de 142 gram metamfetamin ele geçirildi

Bingöl’ün Solhan ilçesi kırsalında Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda 142 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. 11 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Bingöl Valiliği; Solhan ilçesi kırsal bölgesinde Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda 142 gram metamfetamin ele geçirildiğini, konuyla ilgili olarak 11 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını açıkladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde; 25-28 Eylül 2021 tarihlerinde, Solhan İlçesi ve Merkez İlçe kırsalında icra edilen uygulamada dört ayrı araç durdurulmuş olup adli makamlardan alınan arama kararına istinaden UNSUR isimli Uyuşturucu Madde Arama Köpeğinin katılımıyla araçlar içerisinde yapılan aramada toplam 142 gram metamfetamin maddesi ele geçirilerek 11 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılmıştır." denildi.

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Bingöl'de 142 gram metamfetamin ele geçirildi
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