Bingöl’de 142 gram metamfetamin ele geçirildi

Bingöl Valiliği; Solhan ilçesi kırsal bölgesinde Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda 142 gram metamfetamin ele geçirildiğini, konuyla ilgili olarak 11 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını açıkladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde; 25-28 Eylül 2021 tarihlerinde, Solhan İlçesi ve Merkez İlçe kırsalında icra edilen uygulamada dört ayrı araç durdurulmuş olup adli makamlardan alınan arama kararına istinaden UNSUR isimli Uyuşturucu Madde Arama Köpeğinin katılımıyla araçlar içerisinde yapılan aramada toplam 142 gram metamfetamin maddesi ele geçirilerek 11 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılmıştır." denildi.