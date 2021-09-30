Bodrum’da gümrüklere operasyon 5 gözaltı!

Bodrum merkez ve Turgutreis mahallelerindeki gümrüklerde görevli bazı kişilerin, Yunan adalarından Bodrum'a kaçak içki getirilmesinde aracılık yaptıkları suçlamasıyla Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Yapılan araştırma ve incelemelerin ardından Bodrum KOM Grup Amirliği ekiplerince 5 görevli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'sinin serbest bırakıldığı, 1'inin ise adli kontrol ve yurtdışı yasağı konularak serbest bırakıldığı öğrenildi.