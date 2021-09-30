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Giriş Tarihi: 30.9.2021 19:56

Bodrum’da gümrüklere operasyon 5 gözaltı!

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Bodrum’da gümrüklere operasyon 5 gözaltı!

Bodrum’da gümrüklerde kaçakçılık yaptıkları iddiasıyla operasyon düzenlendi. Yunan adalarından kaçak içki getirdikleri iddiasıyla 5 görevli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3 biri adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.

Bodrum merkez ve Turgutreis mahallelerindeki gümrüklerde görevli bazı kişilerin, Yunan adalarından Bodrum'a kaçak içki getirilmesinde aracılık yaptıkları suçlamasıyla Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Yapılan araştırma ve incelemelerin ardından Bodrum KOM Grup Amirliği ekiplerince 5 görevli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'sinin serbest bırakıldığı, 1'inin ise adli kontrol ve yurtdışı yasağı konularak serbest bırakıldığı öğrenildi.

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Bodrum’da gümrüklere operasyon 5 gözaltı!
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